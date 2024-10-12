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Первая официальная победа балтийской команды за два года. Эстония – Азербайджан 3:1. Обзор матча и видео голов
Болельщики не зря посетили Ле Кок Арену
Зображення – Optus Sport
В квартете 1 встречались аутсайдеры группы. Самая слабая команда уже в следующем месяце может понизиться в классе. В первой встрече дуэли "синие футболки" оказались сильнее. Главным соавтором виктории стал полузащитник нидерландского "Дортрехта" Рокко Шейн. На счету 21-летнего игрока гол+пас. Хозяева продемонстрировали высокий уровень реализации – 3 мяча при 4 ударах в створ.
Балтийская сборная набирает 3 балла. 14 октября коллектив будет принимать Швецию. У "милли" 0 очков по итогам первого круга. Подопечные Сантуша попытаются исправить ситуацию в понедельник в домашней встрече против Словакии.
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Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций
Таллин. А. Ле Кок Арена
Эстония – Азербайджан 3:1
Голы: Яковлев, 32, Синявский, 45+2, Шейн, 71 – Байрамов, 45+1 (п)
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