  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. 29 ударов по воротам Монтенегро. Турция – Черногория 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

29 ударов по воротам Монтенегро. Турция – Черногория 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига наций УЕФА

Соколы могли вернуться домой с зачетным баллом

29 ударов по воротам Монтенегро. Турция – Черногория 1:0. Обзор матча и видео гола

Зображення - DAZN

Новина українською

Подопечные Монтеллы при полным преимуществом едва одолели балканскую команду. Гости надежно защищались – полевые футболисты заблокировали 9 ударов соперника, а еще в восьми случаях в игру вступал кипер Игор Никич. Лишь на экваторе второго тайма "лунные звезды" наконец-то вышли вперед. Форвард "Ювентуса" Кенан Йилдыз ассистировал через минуту после выхода на поле.

Турция единолично возглавляет квартет 4 (7 баллов). 14 октября коллектив будет играть на выезде против Исландии. "Соколы" в первом круге так и не смогли набрать хотя бы один пункт. В понедельник балканская сборная посетит Кардифф, чтобы принять участие в поединке с Уэльсом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 3-го тура дивизиона В Лиги наций

Самсун. Самсунский стадион имени 19 мая

Турция – Черногория 1:0

Гол: Кахведжи, 69

По теме
yellow-arrow
Капитан сборной Грузии: У нас были гораздо лучшие возможности, но мы не смогли ими воспользоваться
yellow-arrow
Первая официальная победа балтийской команды за два года. Эстония – Азербайджан 3:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Зрелищная битва за потенциальное повышение в Дивизион В. Словакия – Швеция 2:2. Обзор матча и видео голов
Турция сборная Черногории
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости