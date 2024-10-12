29 ударов по воротам Монтенегро. Турция – Черногория 1:0. Обзор матча и видео гола

Подопечные Монтеллы при полным преимуществом едва одолели балканскую команду. Гости надежно защищались – полевые футболисты заблокировали 9 ударов соперника, а еще в восьми случаях в игру вступал кипер Игор Никич. Лишь на экваторе второго тайма "лунные звезды" наконец-то вышли вперед. Форвард "Ювентуса" Кенан Йилдыз ассистировал через минуту после выхода на поле.

Турция единолично возглавляет квартет 4 (7 баллов). 14 октября коллектив будет играть на выезде против Исландии. "Соколы" в первом круге так и не смогли набрать хотя бы один пункт. В понедельник балканская сборная посетит Кардифф, чтобы принять участие в поединке с Уэльсом.

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Смотрите обзор матча 3-го тура дивизиона В Лиги наций

Самсун. Самсунский стадион имени 19 мая

Турция – Черногория 1:0

Гол: Кахведжи, 69