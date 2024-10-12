Капитан сборной Грузии: У нас были гораздо лучшие возможности, но мы не смогли ими воспользоваться

Капитан сборной Грузии, центральный защитник Гурам Кашия подытожил проигрышный поединок против национальной команды Украины в рамках Лиги наций.

“Судьбу игры решил один эпизод. У нас были гораздо лучшие возможности, но мы не смогли ими воспользоваться. К сожалению, нам не удалось, но мы идем по пути, компонентом которого является провал.

Обеим командам пришлось играть в сложных условиях, что сказалось на качестве. В этих условиях мы не смогли сыграть на том уровне, который был в предыдущих играх, но не оправдываемся перед собой.

Нам нужно поскорее восстановиться и сыграть на победу в следующем матче. Я уверен, что мы проанализируем сегодняшнюю встречу и следующую игру проведем лучше на своем поле.

Мы потерпим сегодняшнее поражение, но на этом ничего не кончилось. Это часть нашего пути”, – сказал Кашия.