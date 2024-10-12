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Киммих - о 1:2 с Боснией: Если бы мы забили третий гол, было бы поспокойнее

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Оценил победу

Киммих - о 1:2 с Боснией: Если бы мы забили третий гол, было бы поспокойнее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч Босния и Герцеговина – Германия, завершившийся победой сборной Германии со счетом 1:2.

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной:

"В начале матча, до первого гола, у нас не все получалось. После того как счет стал 2:1, был еще один непростой отрезок в 5-10 минут. Но в общем мы контролировали игру, имели несколько моментов, чтобы забить третий м Плюс еще несколько голов было упразднено из-за офсайда.

Если бы мы забили третий гол, было бы поспокойнее. Пожалуй, это единственное, что сегодня не понравилось. А в остальном, думаю, мы показали солидную игру", — сказал немец.

Напомним, 14 октября в понедельник сборная Германии сыграет против сборной Нидерландов.

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Германия Босния и Герцеговина Йозуа Киммих
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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