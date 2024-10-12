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Полузащитник сборной Грузии: В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны
Мудрик отличился голом на 35 минуте
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник сборной Грузии Отар Китаишвили прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура Лиги наций против Украины.
“Это был тяжелый матч. В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны. После гола мы поправили игру, были моменты, когда доминировали. Мы провели матч до конца, но не смогли показать ту игру и тот результат, который хотели. Мы обязательно разберем эти ошибки.
Надеюсь, мы как можно лучше подготовимся к следующей игре и покажем, что можем играть в гораздо лучший футбол. Спасибо грузинским болельщикам, которые были с нами на протяжении всей игры. Жаль, что мы не добились желаемого результата, и надеюсь, что исправим это в следующей игре в Тбилиси”, – сказал Китеишвили.
Отар провел на поле все 90 минут на правом фланге в схеме игры грузин. Он выступает в составе действующего чемпиона Австрии "Штурм" Грац, который также играет в основном этапе Лиги чемпионов.
14 октября грузины проведут домашний поединок против Албании. Теперь Сакартвело занимает первое место в квартете 1 дивизиона B.
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