  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Полузащитник сборной Грузии: В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник сборной Грузии: В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны

Лига наций УЕФА

Мудрик отличился голом на 35 минуте

Полузащитник сборной Грузии: В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Грузии Отар Китаишвили прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура Лиги наций против Украины.

“Это был тяжелый матч. В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны. После гола мы поправили игру, были моменты, когда доминировали. Мы провели матч до конца, но не смогли показать ту игру и тот результат, который хотели. Мы обязательно разберем эти ошибки.

Надеюсь, мы как можно лучше подготовимся к следующей игре и покажем, что можем играть в гораздо лучший футбол. Спасибо грузинским болельщикам, которые были с нами на протяжении всей игры. Жаль, что мы не добились желаемого результата, и надеюсь, что исправим это в следующей игре в Тбилиси”, – сказал Китеишвили.

Читайте такжеКапитан сборной Грузии: У нас были гораздо лучшие возможности, но мы не смогли ими воспользоваться

Отар провел на поле все 90 минут на правом фланге в схеме игры грузин. Он выступает в составе действующего чемпиона Австрии "Штурм" Грац, который также играет в основном этапе Лиги чемпионов.

14 октября грузины проведут домашний поединок против Албании. Теперь Сакартвело занимает первое место в квартете 1 дивизиона B.

По теме
yellow-arrow
RFEF: Ламин Ямаль получил другой номер
yellow-arrow
Украина продолжила беспроигрышную серию во встречах против Грузии до семи матчей
yellow-arrow
Голкипер сборной Грузии: Вчера это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть
Украина Грузия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт грузинської федерації футболу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости