Полузащитник сборной Грузии: В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны

Полузащитник сборной Грузии Отар Китаишвили прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура Лиги наций против Украины.

“Это был тяжелый матч. В первые 20-25 минут мы не могли показать свою игру, за что были наказаны. После гола мы поправили игру, были моменты, когда доминировали. Мы провели матч до конца, но не смогли показать ту игру и тот результат, который хотели. Мы обязательно разберем эти ошибки.

Надеюсь, мы как можно лучше подготовимся к следующей игре и покажем, что можем играть в гораздо лучший футбол. Спасибо грузинским болельщикам, которые были с нами на протяжении всей игры. Жаль, что мы не добились желаемого результата, и надеюсь, что исправим это в следующей игре в Тбилиси”, – сказал Китеишвили.