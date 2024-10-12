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Голкипер сборной Грузии: Вчера это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть

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Объяснил причину, почему не отразил гол Мудрика

Голкипер сборной Грузии: Вчера это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть

Getty Images_

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Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал поражение от Украины, 0:1 в Лиге Наций.

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"Прежде всего, мы должны играть лучше. Вчера это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть. Я не смог хорошо прыгнуть даже в момент гола, травы не было, и нога поскользнулась, поэтому я мог бы взять этот удар (удар Мудрика).

Я не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, мы все желали, просто нам не хватило победы.

У нас была хорошая серия, поэтому сейчас для команды важно, как мы вернемся после поражения. На мой взгляд, мы должны сохранить это единство. Давайте продолжим вместе идти к той цели, которая есть у каждого грузина", — заявил Мамардашвили.

Напомним, Мудрик, забивший единственный гол в матче, принес победу Украине и был признан "львом матча".

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Источник:
Europop.ge
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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