Голкипер сборной Грузии: Вчера это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал поражение от Украины, 0:1 в Лиге Наций.

"Прежде всего, мы должны играть лучше. Вчера это был не футбол — поле вообще не позволяло нам играть. Я не смог хорошо прыгнуть даже в момент гола, травы не было, и нога поскользнулась, поэтому я мог бы взять этот удар (удар Мудрика).

Я не думаю, что у нас были проблемы с концентрацией, мы все желали, просто нам не хватило победы.

У нас была хорошая серия, поэтому сейчас для команды важно, как мы вернемся после поражения. На мой взгляд, мы должны сохранить это единство. Давайте продолжим вместе идти к той цели, которая есть у каждого грузина", — заявил Мамардашвили.