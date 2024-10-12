  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. RFEF: Ламин Ямаль получил другой номер
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

RFEF: Ламин Ямаль получил другой номер

Лига наций УЕФА

10

RFEF: Ламин Ямаль получил другой номер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ламин Ямаль получил десятый номер сборной Испании.

Читайте такжеАвторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков. Кто на первом месте?

По имеющейся информации, 17-летний вингер, представляющий "Барселону", выступит в играх против Дании и Сербии 12 и 15 октября под десятым номером. Отмечается, что в сборной Испании этот номер ранее был закреплен за Дани Ольмо, но полузащитника не вызвали на матчи Лиги Наций из-за травмы.

Напомним, что в этом сезоне Ямаль в футболке "Барсы" сыграл в девяти матчах в чемпионате Испании, у которых отличился 4 голами и 5 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
"Приятно удивлен игрой Калюжного": Фещук прокомментировал матч Украина – Грузия
yellow-arrow
Хорватия – Шотландия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Георгий Меребашвили: Техническая команда на таком поле практически обречена
Испания Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RFEF
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости