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RFEF: Ламин Ямаль получил другой номер
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ламин Ямаль получил десятый номер сборной Испании.
По имеющейся информации, 17-летний вингер, представляющий "Барселону", выступит в играх против Дании и Сербии 12 и 15 октября под десятым номером. Отмечается, что в сборной Испании этот номер ранее был закреплен за Дани Ольмо, но полузащитника не вызвали на матчи Лиги Наций из-за травмы.
Напомним, что в этом сезоне Ямаль в футболке "Барсы" сыграл в девяти матчах в чемпионате Испании, у которых отличился 4 голами и 5 результативными передачами.
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