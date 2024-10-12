RFEF: Ламин Ямаль получил другой номер

Ламин Ямаль получил десятый номер сборной Испании.

По имеющейся информации, 17-летний вингер, представляющий "Барселону", выступит в играх против Дании и Сербии 12 и 15 октября под десятым номером. Отмечается, что в сборной Испании этот номер ранее был закреплен за Дани Ольмо, но полузащитника не вызвали на матчи Лиги Наций из-за травмы.

Напомним, что в этом сезоне Ямаль в футболке "Барсы" сыграл в девяти матчах в чемпионате Испании, у которых отличился 4 голами и 5 результативными передачами.