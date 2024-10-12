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Защитник сборной Грузии: Украина – это очень хорошая команда, но я не могу сказать, что они нас переиграли
Отар Какабадзе назвал причину поражения
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Грузии Отар Какабадзе прокомментировал поражение от национальной команды Украины 1:0.
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"Это было очень обидное поражение. Конечно, мы знали, что Украина – это очень хорошая команда, но я не могу сказать, что они нас переиграли. Судьбу матча решила одна ошибка. Возможности сравнять счет были, но, к сожалению, мы не смогли их использовать. В каждой игре мы собираемся побеждать, но знаем, что не в каждой игре судьба позволит нам это сделать, поэтому мы должны забыть об этом поражении и перейти к подготовке к следующей игре.
Такое плохое поле на этом стадионе было впервые. Конечно, мы не будем обвинять газон в нашей неудаче, потому что мы допустили слишком большое количество ошибок. Однако покрытие повлияло на нас больше, чем на соперника. Мы не вчера начали играть в футбол. В команде все профессионалы, и мы знаем, что не будем выигрывать каждую игру. Мы по-прежнему на первом месте в группе, мы покажем лучшую игру дома на хорошем поле. Все впереди. Мы извиняемся перед фанатами за то, что не смогли их порадовать на этом этапе. Мы постараемся поскорее забыть это поражение. Мы всегда чувствуем вашу поддержку", — сказал Отар.
Напомним, после матча 3 тура сборная Грузии находится на первом месте, у них 6 баллов в активе.
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