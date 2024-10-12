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Литва - Косово: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Начало в 16:00
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках Лиги Наций сыграют Литва против Косова. Гости в этой паре, а именно сборная Косова, продемонстрировали высококлассную игру в недавнем матче против Кипра. Косово забило четыре мяча, показав сильную атаку и хорошую слаженность на поле. Таким образом, в матче против Литвы будет заметен контроль над мячом со стороны Косова, благодаря качественным игрокам как в защите, так и в атаке. Тем временем хозяева поля, сборная Литвы, не проявили себя результативно в последних играх, страдая от слабой реализации моментов и нестабильной защиты.
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Лига Наций. Группа С2
Литва - Косово
12 октября, 16:00.
Прямая трансляция: MEGOGO
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