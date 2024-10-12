Георгий Меребашвили: Техническая команда на таком поле практически обречена

Бывший защитник сборной Грузии Георгий Меребашвили прокомментировал завершившийся со счетом 1:0 матч Лиги наций с Украиной.

"Главная причина этой неудачи, пожалуй, заключается в том, что ребятам пришлось играть на ужасном поле. Я сразу говорил, что покрытие поля в Познани очень плохое, особенно в это время года. Летом оно относительно хорошее, а осенью ужасное".

Сборная Грузии предпочитает технический и атакующий футбол, а когда приходится играть в таких условиях, ты не можешь показать и половины своих возможностей. Техническая команда на таком поле практически обречена", — сказал полузащитник польского "Подбескидзе".