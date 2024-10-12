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Георгий Меребашвили: Техническая команда на таком поле практически обречена
Проанализировал игру
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший защитник сборной Грузии Георгий Меребашвили прокомментировал завершившийся со счетом 1:0 матч Лиги наций с Украиной.
"Главная причина этой неудачи, пожалуй, заключается в том, что ребятам пришлось играть на ужасном поле. Я сразу говорил, что покрытие поля в Познани очень плохое, особенно в это время года. Летом оно относительно хорошее, а осенью ужасное".
Сборная Грузии предпочитает технический и атакующий футбол, а когда приходится играть в таких условиях, ты не можешь показать и половины своих возможностей. Техническая команда на таком поле практически обречена", — сказал полузащитник польского "Подбескидзе".
Напомним, что в первых двух турах подопечные Сергея Реброва уступили Албании со счетом 1:2 и Чехии - 2:3.
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