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Георгий Меребашвили: Техническая команда на таком поле практически обречена

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Георгий Меребашвили: Техническая команда на таком поле практически обречена

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Бывший защитник сборной Грузии Георгий Меребашвили прокомментировал завершившийся со счетом 1:0 матч Лиги наций с Украиной.

"Главная причина этой неудачи, пожалуй, заключается в том, что ребятам пришлось играть на ужасном поле. Я сразу говорил, что покрытие поля в Познани очень плохое, особенно в это время года. Летом оно относительно хорошее, а осенью ужасное".

Сборная Грузии предпочитает технический и атакующий футбол, а когда приходится играть в таких условиях, ты не можешь показать и половины своих возможностей. Техническая команда на таком поле практически обречена", — сказал полузащитник польского "Подбескидзе".

Напомним, что в первых двух турах подопечные Сергея Реброва уступили Албании со счетом 1:2 и Чехии - 2:3.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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