Хорватия – Шотландия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В поединке третьего тура Лиги наций Хорватия сойдётся с Шотландией. В активе "тартановой армии" еще нет ни одного зачетного пункта – они проиграли оба первых поединка, которые стали для них дебютными в дивизионе А. Хорваты уже имеют одну победу и готовы одержать вторую. По крайней мере, букмекеры считают их ощутимым фаворитом матча.

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Поединок состоится на "Максимире" в Загребе и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лига наций

Дивизион A, группа 1

Хорватия – Шотландия

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