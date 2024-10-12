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Хорватия – Шотландия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
"Шашечные" в пути за второй подряд победой
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке третьего тура Лиги наций Хорватия сойдётся с Шотландией. В активе "тартановой армии" еще нет ни одного зачетного пункта – они проиграли оба первых поединка, которые стали для них дебютными в дивизионе А. Хорваты уже имеют одну победу и готовы одержать вторую. По крайней мере, букмекеры считают их ощутимым фаворитом матча.
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Поединок состоится на "Максимире" в Загребе и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Лига наций
Дивизион A, группа 1
Хорватия – Шотландия
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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