Иван Гашек - о предстоящей игры со сборной Украины: Времени на восстановление будет немного

Вчера, в рамках 3-го тура Лиги Наций, сборная Чехии обыграла сборную Албании со счетом 2:0.

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал победу в матче и рассказал, чего он ожидает от предстоящей игры против Украины:

"Я рад, что нам удалось провести этот матч. Он был непростым, соперник качественный. Мы выиграли благодаря интенсивности. Прессинговали, были на высоте, забирали мячи, действовали активно. Нам бы хотелось продолжать проводить такие матчи. Через три дня мы должны быть готовы и повторить такую игру против Украины. Держали в голове предстоящий матч с Украиной. Важно, чтобы мы были готовы через два дня и смогли повторить то, что нам удалось сегодня. Времени на восстановление будет немного. В зависимости от состояния ребят примем решение о том, какие изменения нужно внести в наш стартовый состав на матч с Украиной".

Напомним, матч между сборными Украины и Чехии в рамках четвертого тура Лиги Наций состоится 14 октября в 21:45. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.