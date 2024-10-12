Болгария – Люксембург: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сегодня, в субботу, 12 октября, в рамках Лиги Наций состоится матч между командами Болгарии и Люксембурга.

Хозяева поля, а именно Болгария, пока имеют серию из шести матчей без поражений, тогда как Люксембург не может выиграть уже два матча подряд.

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В последних пяти матчах команда Болгарии сыграла четыре раза вничью и один раз победила. Между тем команда Люксембурга одержала одну победу и проиграла четыре поединка.

Лига Наций. Группа C3

Болгария - Люксембург

12 октября, 19:00.

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