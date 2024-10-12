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Болгария – Люксембург: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Начало в 19:00
Фото: sportspress.lu/ автор: Jeff Lahr
Сегодня, в субботу, 12 октября, в рамках Лиги Наций состоится матч между командами Болгарии и Люксембурга.
Хозяева поля, а именно Болгария, пока имеют серию из шести матчей без поражений, тогда как Люксембург не может выиграть уже два матча подряд.
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В последних пяти матчах команда Болгарии сыграла четыре раза вничью и один раз победила. Между тем команда Люксембурга одержала одну победу и проиграла четыре поединка.
Лига Наций. Группа C3
Болгария - Люксембург
12 октября, 19:00.
Прямая трансляция: MEGOGO
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