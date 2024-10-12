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Сборная Англии перед матчем с Финляндией отпустила двух игроков
Футболистов отправили в клубы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Арсенала" Букайо Сака и футболист "Ливерпуля" Кёртис Джонс уехали из расположения сборной Англии. Таким образом, игроки не помогут сборной в матче против Финляндии.
Букайо Сака тренер Ли Карсли заменил в перерыве матча со сборной Греции, из-за травмы ноги.
Полузащитник Кёртис Джонс отказался от участия в матчах сборной по личным причинам.
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В то же время, нападающий Харри Кейн и полузащитник Джек Грилиш в субботу вернулись к тренировкам, после пропущенного матча с Грецией.
Сборная Англии 13 октября сыграет матч против сборной Финляндии на выезде. В данный момент сборная Англии занимает 2 место с 6 очками в активе. Сборная Финляндии за 3 тура не набрала очков и замыкает турнирную таблицу.
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