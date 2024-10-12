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Левандовски против Роналду. Польша – Португалия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Встреча мастодонтов атаки

Левандовски против Роналду. Польша – Португалия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В третьем туре дивизиона A Лиги наций Польша дома примет Португалию. У команд три и шесть очков соответственно.

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Кадра будет бороться с хорватами за второе место в группе, а вместе с тем Роналду и Ко пока идут на первом. Однако нельзя сказать, что уверенно, ведь две предыдущие победы были одержаны только в один гол. А против последней сейчас Шотландии вообще пришлось отыгрываться.

Лига наций, третий тур

Дивизион A, группа 1

12 октября, 21:45. "Народовый" (Варшава)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Польща - Португалія
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