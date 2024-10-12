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Левандовски против Роналду. Польша – Португалия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Встреча мастодонтов атаки
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьем туре дивизиона A Лиги наций Польша дома примет Португалию. У команд три и шесть очков соответственно.
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Кадра будет бороться с хорватами за второе место в группе, а вместе с тем Роналду и Ко пока идут на первом. Однако нельзя сказать, что уверенно, ведь две предыдущие победы были одержаны только в один гол. А против последней сейчас Шотландии вообще пришлось отыгрываться.
Лига наций, третий тур
Дивизион A, группа 1
12 октября, 21:45. "Народовый" (Варшава)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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