Игрок сборной Италии защитил Пеллегрини после удаления футболиста

Игрок сборной Италии Давиде Фраттеси защитил своего партнёра по сборной Лоренцо Пеллегрини, который подвергся критике после получения красной карточки в первом тайме.

Фраттеси считает, что Пеллегрини, к сожалению, подвергся такому уровню критики. Он также объяснил, что футболист хорошо сыграл против Бельгии, перед получением красной карточки.

Я думаю, он хорошо сыграл против Бельгии. Считаю, что такой капитан, как он, уравновешенный и заботящийся о других, должен быть тем, кого придерживаются. Для него это непростое время, нелегко выходить на поле перед 60 тыс человек, которые освистывают тебя. Я надеюсь, что он выберется из этой ситуации, он действительно замечательный человек, - сказал Фраттеси.

Фраттеси поддержал Пеллегрини на пренсс-конференции.

Мне действительно жаль это видеть, Лоренцо - отличный человек и сильный футболист. Я смотрю игры "Ромы", и когда он приезжает сюда, он кажется другим человеком., - сказал Фраттеси во время своей пресс-конференции в субботу.

Пеллегрини вернулся в "Рому", а в сборной Италии его заменил нападающий "Аталанты" Николо Дзаньоло.

Сборная Италии сыграла вничью со сборной Бельгии. С 38 минуты итальянцы были в меньшинстве.