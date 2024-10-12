Финляндия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

После поражения от сборной Греции команда Ли Карсли будет изо всех сил пытаться вернуть расположение собственных болельщиков. Противостояние против очевидного аутсайдера квартета — отличный шанс это сделать.

Финляндия в этом году выиграла лишь один раз, в товарищеском матче против Эстонии. Они явно не являются фаворитами в этом матче, однако англичане уже были фаворитами в прошлом матче и все мы видели, чем это закончилось.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.

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10.00 5.30 1.33 Узнать больше

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