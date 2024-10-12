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Финляндия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Реабилитация за поражение двухдневной давности?

Финляндия – Англия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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После поражения от сборной Греции команда Ли Карсли будет изо всех сил пытаться вернуть расположение собственных болельщиков. Противостояние против очевидного аутсайдера квартета — отличный шанс это сделать.

Финляндия в этом году выиграла лишь один раз, в товарищеском матче против Эстонии. Они явно не являются фаворитами в этом матче, однако англичане уже были фаворитами в прошлом матче и все мы видели, чем это закончилось.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 1.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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