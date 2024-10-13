Финляндия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Как только "три льва" уступили Греции, в английской прессе снова начали активно появляться слухи о поиске нового постоянного главного тренера. Сам Карсли точно не претендует на место постоянного наставника и об этом уже сказал на конференции.

Если ФА сможет подыскать ему замену за следующий месяц, то матч против Финляндии может стать последним для Ли на посту главного тренера сборной Англии. Хочется закончить победой, разве нет?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

10.00 5.30 1.33 Узнать больше

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Четвертый тур

13 октября. 19:00. Хельсинки. «Олимпийский Стадион»

Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Финляндия — Англия Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.