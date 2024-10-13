Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финляндия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Последний матч для Ли Карсли во главе сборной?
Getty Images / Global Images Ukraine
Как только "три льва" уступили Греции, в английской прессе снова начали активно появляться слухи о поиске нового постоянного главного тренера. Сам Карсли точно не претендует на место постоянного наставника и об этом уже сказал на конференции.
Если ФА сможет подыскать ему замену за следующий месяц, то матч против Финляндии может стать последним для Ли на посту главного тренера сборной Англии. Хочется закончить победой, разве нет?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига В. Группа 2. Четвертый тур
13 октября. 19:00. Хельсинки. «Олимпийский Стадион»
Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)
- 906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек