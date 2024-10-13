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Финляндия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Последний матч для Ли Карсли во главе сборной?

Финляндия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как только "три льва" уступили Греции, в английской прессе снова начали активно появляться слухи о поиске нового постоянного главного тренера. Сам Карсли точно не претендует на место постоянного наставника и об этом уже сказал на конференции.

Если ФА сможет подыскать ему замену за следующий месяц, то матч против Финляндии может стать последним для Ли на посту главного тренера сборной Англии. Хочется закончить победой, разве нет?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 2. Четвертый тур

13 октября. 19:00. Хельсинки. «Олимпийский Стадион»

Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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