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Лига наций. Литва забивает в ворота Косово, но при этом по-прежнему остается без очков

Лига наций УЕФА
Обновлено

Группа С2

Лига наций. Литва забивает в ворота Косово, но при этом по-прежнему остается без очков

Фото з соцмереж

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Литва на домашнем поле не смогла одолеть сборную Косово. В первом тайме на 20-й минуте хозяева пропустили гол от нападающего гостей Эдона Жегровы. Ассист отдал игрок "Фрайбурга" Флоран Муслия.

Хозяева сравняли счёт на 34-й минуте, но из-за положения вне игры гол Гинейтиса не был засчитан. Команды ушли на перерыв.

Во втором тайме тренера сделали замены и лишь после них появились голы. Игрок "Спарты" Красники удвоил преимущество гостей.

Литва размочила счёт на 84-й минуте. После передачи Паулаускаса гол забил Голубикас.

Лига Наций. Тур 3. Группа С2

Литва – Косово 1:2

Голы: Голубикас (84) - Жегрова (20), Красники (65)

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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