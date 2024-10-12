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Лига наций. Литва забивает в ворота Косово, но при этом по-прежнему остается без очков
Группа С2
Фото з соцмереж
Литва на домашнем поле не смогла одолеть сборную Косово. В первом тайме на 20-й минуте хозяева пропустили гол от нападающего гостей Эдона Жегровы. Ассист отдал игрок "Фрайбурга" Флоран Муслия.
Хозяева сравняли счёт на 34-й минуте, но из-за положения вне игры гол Гинейтиса не был засчитан. Команды ушли на перерыв.
Во втором тайме тренера сделали замены и лишь после них появились голы. Игрок "Спарты" Красники удвоил преимущество гостей.
Литва размочила счёт на 84-й минуте. После передачи Паулаускаса гол забил Голубикас.
Лига Наций. Тур 3. Группа С2
Литва – Косово 1:2
Голы: Голубикас (84) - Жегрова (20), Красники (65)
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