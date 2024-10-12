Украина – Чехия. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций

UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Чехии.

"Сине-желтые" в непростом матче таки одолели сборную Грузии. Теперь нужно продолжить в том же духе, обыграть Чехию, с которой в сентябре очков не набрали. Сильно ли изменится стартовый состав национальной команды Украины? Ждать ли Калюжного, который так неплохо себя зарекомендовал? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 14 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Шарапа