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Украина – Чехия. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

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Украина – Чехия. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций

УАФ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 4-го тура Лиги наций между национальными сборными Украины и Чехии.

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"Сине-желтые" в непростом матче таки одолели сборную Грузии. Теперь нужно продолжить в том же духе, обыграть Чехию, с которой в сентябре очков не набрали. Сильно ли изменится стартовый состав национальной команды Украины? Ждать ли Калюжного, который так неплохо себя зарекомендовал? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 14 октября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Шарапа

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа Александр Рыженко
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