Австрия - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

В 4-м туре Лиги наций ожидается встреча сборных Австрии и Норвегии. Команды сейчас занимают первые места в группе - норвежцы имеют 7 очков, австрийцы - 4.

Игра пройдет в воскресенье, 13-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 1. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.