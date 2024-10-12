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Австрия - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Ожидаем равную игру?

Австрия - Норвегия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 4-м туре Лиги наций ожидается встреча сборных Австрии и Норвегии. Команды сейчас занимают первые места в группе - норвежцы имеют 7 очков, австрийцы - 4.

Игра пройдет в воскресенье, 13-го октября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 1. Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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