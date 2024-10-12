Лига наций. Хорватия – Шотландия 2:1. Волевая победа с элементами драмы в дополнительное время

Лига наций, дивизион А

Группа 1, третий тур

"Максимир" (Загреб)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Шотландия выиграла группу из Украиной в составе в прошедшей Лиге наций. Тогда "сине-желтыми" руководил еще Петраков. Теперь же "тартановая армия" в элитном дивизионе за три поединка заработала нуль очков. Хотя сегодня была близка к первому зачетному баллу.

И начали гости быстрее. На седьмой минуте на добивании классный эпизод был у Кристи – мимо ворот мяч полетел. Дальше хорваты прилично много фолили, чтобы срывать атаки соперника. А на 33-й минуте счет во встрече все же был открыт. И именно шотландцами.

Это был подарок для гостей. Доук навесил в центр штрафной, а Сучич не вынес мяч, а срезал в направлении своих ворот. Кристи круглого подобрал и пробил мимо Ливаковича. Чалета-Царь только добил мяч в свои ворота. Хотя официально это не автогол.

Но не прошло и трех минут, как хозяева уравняли цифры на табло. После заброса Гвардиола в правую часть штрафной Перишич сразу же отдал в центр, а оттуда в касание пробил 21-летний Матанович. Дебютный гол для молодого нападающего за первую сборную Хорватии.

Он же и пробивал на старте второго тайма с дальней дистанции – Гордон парировал этот выстрел. Затем голкипер потянул и удар Модрича. Хорошо крутил Лука. Впоследствии капитан хорватов с хорошей позиции не попал в створ.

Но все пришло к логическому завершению. На 70-й минуте Крамарич забил второй гол хозяев во встрече. После навеса Сосы точно пробил Перишич, но голкипер парировал. Мяч отлетел точно на Андрея, который попал головой в правую девятку.

К концу тайма еще два момента было у гостей. В двух – сначала Кристи, а затем Адамс – с хороших позиций просто не попадали в цель. Да и вообще за второй тайм ни разу Шотландия не пробила в створ ворот. Но могла сравнять счет и без этого.

На 90+5 минуте произошло нашествие в штрафную хорватов. В конце концов, один из защитников срезал мяч в свои ворота после касания Адамса. Уже и отпраздновали тартановые. Но после несколькоминутного повтора арбитры отменили гол сам из-за офсайда у нападающего гостей.

Ноль очков у шотландцев и шесть – у хорватов. Ощутимая разница, которая на поле сегодня была не столь велика. Выиграли те, кто больше попал по воротам. Сегодня итог матча очень прост.

Хорватия – Шотландия 2:1

Голы: Матанович 36, Крамарич 70 – Кристи 33

Хорватия: Ливакович – Шутало, Чалета-Царь, Гвардиол – Перишич (Якич 90+1), Модрич, Пашалыч (Сучич 46), Соса – Сучич (Батурина 62), Матанович (Будимир 71), Крамарич (Петкович 71)

Шотландия: Гордон – Ралстон, Суттар, Генли, Робертсон – Гилмор, Маклин – Доук (Голд 77), Мактоминей, Кристи – Дайкс (Адамс 77)

Предупреждения: Пашалыч 19, Перишич 39 – Генли 8