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Болгария – Люксембург 0:0. Щедрый матч на фолы и желтые карточки, но не на голевые моменты

Лига наций УЕФА

Команды расписывают ничью

Болгария – Люксембург 0:0. Щедрый матч на фолы и желтые карточки, но не на голевые моменты

Зображення - DAZN

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Поединок в Пловдиве состоял из борьбы и частых нарушений правил. Еще до перерыва главный арбитр был вынужден 7 раз показывать предупреждения футболистам обеих команд из-за грубой игры и неспортивного поведения. После перерыва на поле появился Жерсон Родригеш, который до сих пор находится на контракте с "Динамо". Учитывая его характер, он также заработал желтую карточку.

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В общей сложности коллективы осуществили 31 фол и получили 11 "горчичников" (6-5 в пользу хозяев). С созданием опасных атак было гораздо труднее. Если "трехцветные" хотя бы трижды попали в створ, то все удары гостей пролетали мимо ворот.

Болгария возглавляет квартет 3 (5 очков). 15 октября сборная будет принимать Северную Ирландию. "Красные львы" зарабатывают первый балл и через несколько дней проведут выездную встречу против Беларуси.

Смотрите обзор матча 3-го тура Дивизиона С Лиги наций

Пловдив. Стадион Христо Ботев

Болгария – Люксембург 0:0

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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