Лига наций. Польша - Португалия 1:3. Разный уровень

Лига Наций. A1. 3-й тур

12 октября. Варшава. "Национальный стадион".

Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

Польша - Португалия 1:3

Голы: Зелинский 78 - Б. Силва 26, Роналду 37, Беднарек 88 (автогол)

Польша: Скорупский – Валукевич (Кивер 46), Беднарек, Давидович – Франковський, Шиманьский (Пентек 84), Оеделе (Модер 66), Зелинский, Залевский (Амеяу 76) – Левандовский, Свидерский (Урбанский 76)

Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Вейга, Мендеш – Б. Силва (С. Кошта 90+1), Невиш, Фернандеш (Отавиу 90+1) - Нету (Семеду 81), Леау (Тринкау 63), Роналду (Жота 63)

Предупреждения: Валукевич 45+2, Франковський 51, Скорупский 88, Пентек 88 - Нету 32

Вдохновленные гулом родных трибуном, поляки уже с первых минут понеслись в атаку. Переждав стартовый штурм, Португалия, как и ожидалось, завладеет мячом.

И уже на 11-й минуте чуть не открыл счёт Роналду. После серии отскоков Криштиану оказался в нескольких метрах от ворот, но попал в перекладину.

Вскоре хозяев спас уже голкипер. Нету прорвался по флангу, успел отдать на Фернандеша, тот закрутил мяч в дальнюю девятку, но Скорупский успел вытянуть мяч и перевести на угловой.

Открыли счёт португальцы на 26-й минуте. Невиш красиво закинул чуть ли не во вратарскую на всё того же Фернандеша, Бруну хладнокровно скинул головой назад, и Силва легко распечатал ворота.

Ближе к концовке первого тайма подопечные Мартинеса удвоили преимущество. Леау протащил мяч до штрафной, пробил в правую штангу, и на добивании в пустые тут как тут оказался Роналду.





После перерыва Криштиану мог оформлять дубль, оказавшись на сверхвыгодной для удара позиции, но решил отдать на Фернандеша, который впоследствии пробил гораздо выше цели. Сразу вспомнился эпизод с их участием в матче Португалии против Турции на Евро. Тогда, правда, Бруну был точен.

Тут же за такое расточительство гостей чуть не наказал Левандовский. Форвард опередил Кошту в борьбе за верховой мяч, и немного не попал в левый угол.





Чуть позднее ещё один сольный проход совершил Леау. Рафа протащил мяч со своей половины поля, успел в падении выкатить мяч на Фернандеша, но после его удара спас поляков Скорупский.

После замены Роналду и Леау, Португалия явно сдала в интенсивности, начав валять дурака.

Несмотря на ощутимый контроль, свой гол "европейские селесао" всё же пропустили. Урбанский кое-как отдал разрезающий пас на Зелинского, и тот точно пробил мимо вратаря.

Забитый мяч явно взбодрил до этого поникшую Польшу. Картина происходящего на поле совершенно поменялась, и хозяева начали предпринимать активные действия, чтобы сравнять счёт. Но все надежды "бело-красных" в итоге уничтожил автогол Беднарека после прострела Мендеша.

Таким образом, Португалия продолжает лидировать в своей группе с максимально возможными 9 набранными баллами, а Польша занимает третью строчку с 3 очками.