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Лига наций. Польша - Португалия 1:3. Разный уровень

Лига наций УЕФА
Обновлено

Третья подряд победа "европейских селесао"

Лига наций. Польша - Португалия 1:3. Разный уровень

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. A1. 3-й тур

12 октября. Варшава. "Национальный стадион".

Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

Польша - Португалия 1:3

Голы: Зелинский 78 - Б. Силва 26, Роналду 37, Беднарек 88 (автогол)

Польша: Скорупский – Валукевич (Кивер 46), Беднарек, Давидович – Франковський, Шиманьский (Пентек 84), Оеделе (Модер 66), Зелинский, Залевский (Амеяу 76) – Левандовский, Свидерский (Урбанский 76)

Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Вейга, Мендеш – Б. Силва (С. Кошта 90+1), Невиш, Фернандеш (Отавиу 90+1) - Нету (Семеду 81), Леау (Тринкау 63), Роналду (Жота 63)

Предупреждения: Валукевич 45+2, Франковський 51, Скорупский 88, Пентек 88 - Нету 32

Вдохновленные гулом родных трибуном, поляки уже с первых минут понеслись в атаку. Переждав стартовый штурм, Португалия, как и ожидалось, завладеет мячом.

И уже на 11-й минуте чуть не открыл счёт Роналду. После серии отскоков Криштиану оказался в нескольких метрах от ворот, но попал в перекладину.

Вскоре хозяев спас уже голкипер. Нету прорвался по флангу, успел отдать на Фернандеша, тот закрутил мяч в дальнюю девятку, но Скорупский успел вытянуть мяч и перевести на угловой.

Открыли счёт португальцы на 26-й минуте. Невиш красиво закинул чуть ли не во вратарскую на всё того же Фернандеша, Бруну хладнокровно скинул головой назад, и Силва легко распечатал ворота.

Ближе к концовке первого тайма подопечные Мартинеса удвоили преимущество. Леау протащил мяч до штрафной, пробил в правую штангу, и на добивании в пустые тут как тут оказался Роналду.

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После перерыва Криштиану мог оформлять дубль, оказавшись на сверхвыгодной для удара позиции, но решил отдать на Фернандеша, который впоследствии пробил гораздо выше цели. Сразу вспомнился эпизод с их участием в матче Португалии против Турции на Евро. Тогда, правда, Бруну был точен.

Тут же за такое расточительство гостей чуть не наказал Левандовский. Форвард опередил Кошту в борьбе за верховой мяч, и немного не попал в левый угол.

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Чуть позднее ещё один сольный проход совершил Леау. Рафа протащил мяч со своей половины поля, успел в падении выкатить мяч на Фернандеша, но после его удара спас поляков Скорупский.

После замены Роналду и Леау, Португалия явно сдала в интенсивности, начав валять дурака.

Несмотря на ощутимый контроль, свой гол "европейские селесао" всё же пропустили. Урбанский кое-как отдал разрезающий пас на Зелинского, и тот точно пробил мимо вратаря.

Забитый мяч явно взбодрил до этого поникшую Польшу. Картина происходящего на поле совершенно поменялась, и хозяева начали предпринимать активные действия, чтобы сравнять счёт. Но все надежды "бело-красных" в итоге уничтожил автогол Беднарека после прострела Мендеша.

Таким образом, Португалия продолжает лидировать в своей группе с максимально возможными 9 набранными баллами, а Польша занимает третью строчку с 3 очками.

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