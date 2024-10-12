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Армения – Северная Македония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Армения – Северная Македония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 4-м туре Лиги наций в Ереване подопечные Петракова будут принимать "красных львов". Хозяева находятся на 2-й позиции и отстают от возглавляющего квартет соперника на 3 балла. В случае положительного результата армяне сохранят шансы на первое место.

Поединок состоится в воскресенье, 13 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на MEGOGO Футбол 2. У пользователей UA-Футбол есть возможность следить за ходом событий в формате текстовой трансляции.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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