Лига наций. Сербия – Швейцария 2:0. Орлы уходят в комфортный отрыв

Лига наций. Группа А4, 3-й тур

Дубочица, Лесковац

Сербия – Швейцария 2:0

Голы: Эльведи 45+1 (аг), Митрович 61

На 72-й минуте Эмболо не реализовал пенальти

Сербия и Швейцария в стартовых 2-х турах насобирали на двоих 3 поражения и всего 1 забитый гол. На фоне идеального старта Дании и фаворитизма Испании всем было понятно, что именно в прямой дуэли сербы и швейцарцы оспорят выживание в элите Лиги наций. И сегодня хозяевам удалось сформировать солидный отрыв, который "крестовым" будет нелегко отыграть во втором круге.

С кадровой точки зрения обоим тренерам не удалось собрать свои лучшие составы. Тадич и Шакири завершили карьеры в сборных, а многие ключевые игроки решили поберечь себя и не приезжать, несмотря на важность ближайших матчей с турнирной точки зрения. Особенно ослабли сербы, оставшись без креатива Сергей Милинковича-Савича и финишинга Душана Влаховича, набравшего сильный ход на старте кампании. Швейцарцы недосчитались Закарии и Окафора.

Сербы начали вторым номером. Драган Стойкович снова подстроился под соперника, выйдя с тройкой центральных. Зеркальная схема – возможность защищаться 1 в 1, персонально и без выдумок. Единственная потенциальная проблема на бумаге – дуэль Ндойе и Эраковича, худшего ЦЗ сербов против самого быстрого игрока соперников.

На деле же игра была столь сонной и неспешной, что до атак на пространстве практически не доходило. Швейцарцы забрали отданный мяч, в среднем имея цифры владения и передач 2 к 1 в сравнении с соперником. "Крестовые" катали мяч в поисках дыр в защите, но их не находили – даже мяч не двигался сегодня быстро.

Швейцария за тайм создала лишь один годный момент. Амбуни убежал от двоих соперников на правом краю, Павлович выдернулся, Миленкович пошел страховать, а вот Эракович по цепочке не сел. В итоге мяч довели до Эмболо, который из пределов штрафной бездарно пробил с выгодной позиции по центру.

Сербы в ответ выбежали буквально в пару быстрых атак, а в основном пытались атаковать левым краем, где смело ходил вперед с мячом Павлович. И именно центрбек в итоге оказался самым опасным игроком на поле до перерыва. ЦЗ "Милана" начал со стенки с Бирманчевичем, после чего ценой желтой этот танк сумел остановить только Эльведи. Опасный стандарт был исполнен не лучшим образом, но Павлович уже на противоположной бровке обежал оппонента и заработал еще один штрафной. На котором выиграл снова выиграл дуэль у Эльведи, вынудив последнего занести мяч в собственные ворота.

Еще неожиданнее концовки тайма стал старт второй половины. Стойкович подловил вынужденного атаковать соперника заменой Груйича на Йовича, закинул теневого форварда вместо добротного универсала полузащиты. Йович буквально сразу мог забивать, подловив на рассеянности Аканджи, но дуэль вратарю проиграл. Также у Йовича через 20 минут был шикарный шанс перед воротами, где он головой расстреливал Кобеля после подачи Недельковича, но пробил в кипера Дортмунда.

Но не забил Йович, зато реализовал свой единственный шанс Митрович. Снова Аканджи оказался в дураках. Защитник "Манчестер Сити" поленился пойти встречать Митровича у боковой, где он вылавливал не лучшую передачу из глубины. Это дало Александару возможность набрать ход, и уже в динамике атаковать Аканджи и исполнить обводящий удар в дальний угол. Шикарное исполнение и откровенно не лучшая оборона.

У Швейцарии за 20 минут до финала был шанс вернуться в игру, но Эмболо снова был нерасторопным у ворот. На этот раз ему подарили лучший шанс из возможных – пенальти. Эракович зря выдернулся из линии, оставив зону для врывания Ндойе. Вингер "Болоньи" забежал в дыру и был сбит Недельковичем, не успевшего на подмогу. А затем Эмболо банально пробил и позволил Райковичу закончить игру без пропущенных.

2:0. Сербия внезапно ввязалась в борьбу за вторую строчку или как минимум сделала большой шаг в сторону того, чтобы сохранить свою позицию в Лиге наций А. Швейцарцы же после Евро сами не свои: медленно атакуют, впустую тратят редкие шансы и очень наивно обороняются. Все это оставляет их с нулем очков и 1 голом по итогам первого круга. Провалище.

Сербия: Райкович – Эракович, Миленкович, Павлович – Неделькович (Симич, 73), Груйич (Йович, 46), Максимович, Бирманчевич (Чумич, 88) – Лукич (Здьелар, 53), Самарджич, Митрович (Максимович, 74)

Швейцария: Кобель – Эльведи, Аканджи, Родригес (Гарсия, 70) – Видмер (Ридер, 46), Джака, Фройлер, Эбишер (Фернандеш, 70) – Амдуни (Зекири, 70), Ндойе – Эмболо (Алмада Монтейру, 86)