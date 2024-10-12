Лига наций. Северная Ирландия не смогла дожать Беларусь

В 3-м туре Лиги наций Северная Ирландия потеряла очки с Беларусью. Команда О'Нила создала много опасных моментов, но конвертировать их хотя бы в 1 гол не удалось.

Таким образом, ситуация в группе после тура выглядит так: Беларусь (5 очков), Болгария (5), Северная Ирландия (4), Люксембург (1).

Лига наций. 3 тур. Лига С

12.10.2024. ZTE Арена (Залаэгерсег)

Беларусь - Северная Ирландия 0:0