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Лига наций. Северная Ирландия не смогла дожать Беларусь

Лига наций УЕФА
Обновлено

Хотя должна была побеждать

Лига наций. Северная Ирландия не смогла дожать Беларусь

Фото: Північна Ірландія

Новина українською

В 3-м туре Лиги наций Северная Ирландия потеряла очки с Беларусью. Команда О'Нила создала много опасных моментов, но конвертировать их хотя бы в 1 гол не удалось.

Таким образом, ситуация в группе после тура выглядит так: Беларусь (5 очков), Болгария (5), Северная Ирландия (4), Люксембург (1).

Лига наций. 3 тур. Лига С

12.10.2024. ZTE Арена (Залаэгерсег)

Беларусь - Северная Ирландия 0:0

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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