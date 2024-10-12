Лига наций УЕФА
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Лига наций. Северная Ирландия не смогла дожать Беларусь
Хотя должна была побеждать
Фото: Північна Ірландія
В 3-м туре Лиги наций Северная Ирландия потеряла очки с Беларусью. Команда О'Нила создала много опасных моментов, но конвертировать их хотя бы в 1 гол не удалось.
Таким образом, ситуация в группе после тура выглядит так: Беларусь (5 очков), Болгария (5), Северная Ирландия (4), Люксембург (1).
Лига наций. 3 тур. Лига С
12.10.2024. ZTE Арена (Залаэгерсег)
Беларусь - Северная Ирландия 0:0
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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