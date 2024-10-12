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Лига наций. Испания — Дания 1:0. Кто атаковал — тот победил

Лига наций УЕФА

Чемпиону Европы пришлось непросто

Лига наций. Испания — Дания 1:0. Кто атаковал — тот победил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba Sanchez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания дома дожала Данию, которая приехала только обороняться.

Слишком мало контригры мы увидели от скандинавов. Да, был момент Дольберга на старте, когда спас Райя. Еще был очень тонкий пас Эриксена на Дольберга ближе к перерыву, но опять перехватил вратарь. Ну, и... все.

Во втором тайме, когда Эриксен подсел, Дания уже играла строго на отбой, а против такой атакующей мощи это не очень разумно.

Испания в принципе могла забивать еще в первой половине, но Мората из пределов штрафной типично промахнулся, а Ямаль наоборот нехарактерно для себя не реализовал выход сам на сам после хорошего обыгрыша Кристиансена.

По игре казалось, что команда Луиса де ла Фуэнте не планировала включать полный темп, но что было делать? Пришлось.

Во втором тайме "Красная фурия" уже на полных оборотах зажала Данию в ее штрафной и начала 45-минутный штурм.

До поры скандинавам везло, плюс Шмайхель спасал — например, после удара Мораты с острого угла и дальней попытки Ямаля.

Впрочем, нельзя же все время в обороне сидеть, верно? Рано-поздно ошибешься, и именно так случилось со Шмайхелем, который пропустил "под собой" не самый сложный удар Субименди с 22 метров. Повезло, да.

При этом 24:3 по ударам, 6:1 по ударам в створ, 16:2 по ключевым передачам — кто назовет победу "Фурии" незаслуженной? Таких нет.

В таблице Испания ожидаемо вышла на 1-е место с 7 очками. У Дании осталось 6.

3-й тур Лиги наций. Мурсия. “Энрике Рока"

Испания — Дания — 1:0

Гол: Субименди, 79

Испания: Райя — Порро, Вивиан, Ляпорт, Гримальдо — Субименди, Фабиан Руис — Ямаль (Серхио Гомес, 90+2), Педри (Мерино, 62), Оярсабаль (Баэна, 63) — Мората (Хоселу, 78)

Дания: Шмайхель — Расмус Кристенсен, Вестергор, Нельссон — Ба, Юльман, Хейбьерг, Кристиансен — Эриксен (Исаксен, 73), Гренбек (Хойлунн, 78) — Дольберг (Поульсен, 73)

Предупреждения: Райя, 90+3 - Юльман, 23, Кристиансен, 85, Ба, 88, Нельссон, 90+2

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
12.10.2024 в 23:53
Удари по воротах 25:3, у тому числі у створ 6:1, і лише 1:0 на табло Проте і за таку перемогу +3 та вихід на перше місце у групі. Єдиний мінус нещадна експлуатація 17-річного юнака Невже експеримент з Педрі нічому не навчив
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
12.10.2024 в 23:53
Удари по воротах 25:3, у тому числі у створ 6:1, і лише 1:0 на табло Проте і за таку перемогу +3 та вихід на перше місце у групі. Єдиний мінус нещадна експлуатація 17-річного юнака Невже експеримент з Педрі нічому не навчив
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