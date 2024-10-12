Лига наций. Испания — Дания 1:0. Кто атаковал — тот победил

Испания дома дожала Данию, которая приехала только обороняться.

Слишком мало контригры мы увидели от скандинавов. Да, был момент Дольберга на старте, когда спас Райя. Еще был очень тонкий пас Эриксена на Дольберга ближе к перерыву, но опять перехватил вратарь. Ну, и... все.

Во втором тайме, когда Эриксен подсел, Дания уже играла строго на отбой, а против такой атакующей мощи это не очень разумно.

Испания в принципе могла забивать еще в первой половине, но Мората из пределов штрафной типично промахнулся, а Ямаль наоборот нехарактерно для себя не реализовал выход сам на сам после хорошего обыгрыша Кристиансена.

30 - Spain ???????? have won 30 and drawn six of their last 38 home matches in all competitions, losing just twice and both times in the UEFA Nations League: 2-3 to England ???????????????????????????? in 2018 and 1-2 to Switzerland ???????? in 2022. Competitiveness. pic.twitter.com/yJqQzkthn6 — OptaJose (@OptaJose) October 12, 2024

По игре казалось, что команда Луиса де ла Фуэнте не планировала включать полный темп, но что было делать? Пришлось.

Во втором тайме "Красная фурия" уже на полных оборотах зажала Данию в ее штрафной и начала 45-минутный штурм.

До поры скандинавам везло, плюс Шмайхель спасал — например, после удара Мораты с острого угла и дальней попытки Ямаля.

Впрочем, нельзя же все время в обороне сидеть, верно? Рано-поздно ошибешься, и именно так случилось со Шмайхелем, который пропустил "под собой" не самый сложный удар Субименди с 22 метров. Повезло, да.

1 - Martín Zubimendi has scored his first goal for Spain's senior national team, scoring the first goal from outside the box of his entire professional career (9 goals in 198 apperanaces for Real Sociedad in all comps and 13 caps for Spain). Premiere. pic.twitter.com/0vtjI5hGSP — OptaJose (@OptaJose) October 12, 2024

При этом 24:3 по ударам, 6:1 по ударам в створ, 16:2 по ключевым передачам — кто назовет победу "Фурии" незаслуженной? Таких нет.

В таблице Испания ожидаемо вышла на 1-е место с 7 очками. У Дании осталось 6.

3-й тур Лиги наций. Мурсия. “Энрике Рока"

Испания — Дания — 1:0

Гол: Субименди, 79

Испания: Райя — Порро, Вивиан, Ляпорт, Гримальдо — Субименди, Фабиан Руис — Ямаль (Серхио Гомес, 90+2), Педри (Мерино, 62), Оярсабаль (Баэна, 63) — Мората (Хоселу, 78)

Дания: Шмайхель — Расмус Кристенсен, Вестергор, Нельссон — Ба, Юльман, Хейбьерг, Кристиансен — Эриксен (Исаксен, 73), Гренбек (Хойлунн, 78) — Дольберг (Поульсен, 73)

Предупреждения: Райя, 90+3 - Юльман, 23, Кристиансен, 85, Ба, 88, Нельссон, 90+2