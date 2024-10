Лига наций. Испания — Дания 1:0. Кто атаковал — тот победил

Испания дома дожала Данию, которая приехала только обороняться.

Слишком мало контригры мы увидели от скандинавов. Да, был момент Дольберга на старте, когда спас Райя. Еще был очень тонкий пас Эриксена на Дольберга ближе к перерыву, но опять перехватил вратарь. Ну, и... все.

Во втором тайме, когда Эриксен подсел, Дания уже играла строго на отбой, а против такой атакующей мощи это не очень разумно.

Испания в принципе могла забивать еще в первой половине, но Мората из пределов штрафной типично промахнулся, а Ямаль наоборот нехарактерно для себя не реализовал выход сам на сам после хорошего обыгрыша Кристиансена.

30 - Spain ???????? have won 30 and drawn six of their last 38 home matches in all competitions, losing just twice and both times in the UEFA Nations League: 2-3 to England ???????????????????????????? in 2018 and 1-2 to Switzerland ???????? in 2022. Competitiveness. pic.twitter.com/yJqQzkthn6