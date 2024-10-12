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Лига наций. Кипр – Румыния 0:3. Разгром за 36 минут от команды Луческу
Подопечные Мирчи оформили уверенную победу
Фото з відкритих джерел
Гости очень убедительно выглядели в этот вечер. Еще до перерыва "трехцветные" обеспечили комфортное преимущество. Хозяева пытались исправить ситуацию и создали немало моментов (удары 15-19), но мастерства для реализации не хватило. Фаворит мог забить гораздо больше, но вратарь Кипра Йоэль Малль спасал свою команду в шести эпизодах.
Подопечные Луческу набирают максимальный результат после первого круга (9 очков). В следующем туре коллектив отправится в Литву. У островной сборной остается 3 балла, а через несколько дней футболистов ждет гостевой поединок против Косово.
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Ларнака. AEK Arena
Кипр – Румыния 0:3
Голы: Ман, 16, Марин, 25 (п), Дрегушин, 36
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