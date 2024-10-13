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"Надо было сохранять спокойствие и не падать духом". Микель Мерино - о матче против Дании

Лига наций УЕФА

Оценил победу

"Надо было сохранять спокойствие и не падать духом". Микель Мерино - о матче против Дании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba Sanchez

Новина українською

Вчера прошел матч 3-го тура Лиги Наций Испания – Дания, 1:0.

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Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу "красной фурии":

"Вчера был очень трудный матч для нас, и мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне. Мы создали один или два верных момента. Надо было сохранять спокойствие и не падать духом".

Напомним, что после победы над Данией сборная Испании возглавила группу А4, имея в активе 7 очков.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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