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"Надо было сохранять спокойствие и не падать духом". Микель Мерино - о матче против Дании
Оценил победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba Sanchez
Вчера прошел матч 3-го тура Лиги Наций Испания – Дания, 1:0.
Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу "красной фурии":
"Вчера был очень трудный матч для нас, и мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне. Мы создали один или два верных момента. Надо было сохранять спокойствие и не падать духом".
Напомним, что после победы над Данией сборная Испании возглавила группу А4, имея в активе 7 очков.
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