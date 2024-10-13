"Надо было сохранять спокойствие и не падать духом". Микель Мерино - о матче против Дании

Вчера прошел матч 3-го тура Лиги Наций Испания – Дания, 1:0.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу "красной фурии":

"Вчера был очень трудный матч для нас, и мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне. Мы создали один или два верных момента. Надо было сохранять спокойствие и не падать духом".