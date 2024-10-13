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100 побед. Роналду стал первым футболистом, достигнувший этой отметки

Лига наций УЕФА
Обновлено

Сто побед за сборную Португалии

100 побед. Роналду стал первым футболистом, достигнувший этой отметки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У Криштиану Роналду 100 побед в официальных матчах за сборную Португалии. Об этом сообщает StatsFoot.

По информации источника, Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, достигшим отметки 100 побед в официальных соревнованиях за взрослую национальную сборную Португалии. Отмечается, что Криштиану повторил рекорд Серхио Рамоса по количеству побед с учетом товарищеских матчей – 131.

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Напомним, в Лиге Наций Криштиану Роналду сыграл в трех матчах, отличившихся 3 голами.

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Источник:
Statsdufoot
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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