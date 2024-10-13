100 побед. Роналду стал первым футболистом, достигнувший этой отметки

У Криштиану Роналду 100 побед в официальных матчах за сборную Португалии. Об этом сообщает StatsFoot.

По информации источника, Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, достигшим отметки 100 побед в официальных соревнованиях за взрослую национальную сборную Португалии. Отмечается, что Криштиану повторил рекорд Серхио Рамоса по количеству побед с учетом товарищеских матчей – 131.

Напомним, в Лиге Наций Криштиану Роналду сыграл в трех матчах, отличившихся 3 голами.