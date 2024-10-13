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Казахстан – Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Очередное поражение казахстанцев?
Getty Images / Global Images Ukraine
Месяц назад Казахстан уступил Словении на выезде со счетом 3:0. Они продолжают идти на последнем месте и не зря считаются главными аутсайдерами своего квартета. Пока удалось получить только один балл против Норвегии.
Но что интересно, это пока был единственный домашний матч для казахстанцев. Результат (хоть и не победный) получить удалось. Есть ли шансы у них на какой-то хороший результат сегодня?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.
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Лига Наций. Лига В. Группа 3. Четвертый тур
13 октября. 16:00. Алматы. "Центральный Стадион"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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