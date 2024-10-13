Казахстан – Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Месяц назад Казахстан уступил Словении на выезде со счетом 3:0. Они продолжают идти на последнем месте и не зря считаются главными аутсайдерами своего квартета. Пока удалось получить только один балл против Норвегии.

Но что интересно, это пока был единственный домашний матч для казахстанцев. Результат (хоть и не победный) получить удалось. Есть ли шансы у них на какой-то хороший результат сегодня?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 3. Четвертый тур

13 октября. 16:00. Алматы. "Центральный Стадион"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Megogo Football 1

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