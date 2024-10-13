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Армения – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Шанс для Петракова догнать лидера

Армения – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за поражения в матче первого круга против Северной Македонии команда Александра Петракова занимает второе место в таблице и отстает от лидера именно на три балла. Та игра проходила в Македонии, теперь есть лучшие условия для вероятной победы, поскольку будет проходить в Ереване при поддержке домашних трибун.

Если и догонять лидера группы, то сейчас точно лучший для этого момент.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября.

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Лига Наций. Лига С. Группа 4. Четвертый тур

13 октября. 19:00. Ереван. "Стадион им. Вазгена Саркисяна"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча Армения — Северная Македония
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Армения Северная Македония Александр Петраков Лига Наций смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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