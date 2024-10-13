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В матче против Польши к Роналду выбежал на поле болельщик. Криштиану остановил стюардов и сфотографировался с фаном – ФОТО
Момент респекта от португальца
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке Лиги наций Польша дома уступила Португалии со счетом 1:3. В том числе один из голов гостей забил Криштиану Роналду.
Однако матч запомнился не только футболом. Во время замены Роналду на поле стадиона “Народовый” в Варшаве выбежал болельщик, чтобы сфотографироваться с ним. Стюарды задержали его, но капитан португальцев попросил их ничего не делать фанату и разрешил сделать фото.
В сети уже начали подкалывать Криштиану, мол, он хотел войти в "топ-10 респект-моментов футболистов".
Вчера Роналду вышел в старте и провел на поле 63 минуты. Он отличился голом на 37 минуте. В третем матче подряд Криштиану забил за сборную Португалии.
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