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С трудом передвигался. У Ямаля проблемы с левой ногой
Окончательного диагноза еще нет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba Sanchez
Ламину Ямалю диагностировали мышечную нагрузку левой ноги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, во время игры сборной Испании против сборной Дании Ламин Ямаль тяжело передвигался на поле, из-за чего его заменили на 93-й минуте. Отмечается, что медштаб сборной Испании диагностировал мышечную перегрузку ноги 17-летнего игрока "Барселоны".
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Напомним, в нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отличился пятью голами и шестью результативными передачами.
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