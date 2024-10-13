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С трудом передвигался. У Ямаля проблемы с левой ногой

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Окончательного диагноза еще нет

С трудом передвигался. У Ямаля проблемы с левой ногой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba Sanchez

Новина українською

Ламину Ямалю диагностировали мышечную нагрузку левой ноги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, во время игры сборной Испании против сборной Дании Ламин Ямаль тяжело передвигался на поле, из-за чего его заменили на 93-й минуте. Отмечается, что медштаб сборной Испании диагностировал мышечную перегрузку ноги 17-летнего игрока "Барселоны".

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Напомним, в нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отличился пятью голами и шестью результативными передачами.

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Испания Лига Наций Ламин Ямаль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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