Роналду и представитель Германии – лучшие бомбардиры Лиги наций после трех туров

Групповой этап Лиги наций дошел до своего экватора. Вчера завершился третий тур турнира.

В дивизионе A сейчас два лучших бомбардира: португалец Криштиану Роналду и немец Дениз Ундав имеют в активе по три точных удара.

Лучший голеадор дивизиона B и всего Лиги наций – словенец Беньямин Шешко. На его счету четыре гола.

В дивизионе C сразу четыре лидера по количеству забитых: Виктор Декереш (Швеция), Резван Марин (Румыния), Александер Исак (Швеция), Давид Стрелец (Словакия). У всех по три гола.

Дивизион D – менее результативный. Всего в двух группах было забито 11 голов. И все – разными исполнителями.

Сегодня начнется четвёртый тур Лиги наций. Завершающие матчи группового этапа запланированы на середину ноября этого года.