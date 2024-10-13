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Роналду и представитель Германии – лучшие бомбардиры Лиги наций после трех туров
Речь идет о дивизионе А
Getty Images/Global Images Ukraine
Групповой этап Лиги наций дошел до своего экватора. Вчера завершился третий тур турнира.
В дивизионе A сейчас два лучших бомбардира: португалец Криштиану Роналду и немец Дениз Ундав имеют в активе по три точных удара.
Лучший голеадор дивизиона B и всего Лиги наций – словенец Беньямин Шешко. На его счету четыре гола.
В дивизионе C сразу четыре лидера по количеству забитых: Виктор Декереш (Швеция), Резван Марин (Румыния), Александер Исак (Швеция), Давид Стрелец (Словакия). У всех по три гола.
Дивизион D – менее результативный. Всего в двух группах было забито 11 голов. И все – разными исполнителями.
Сегодня начнется четвёртый тур Лиги наций. Завершающие матчи группового этапа запланированы на середину ноября этого года.
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