  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. "Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть". Далич - о 2:1 с Шотландией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть". Далич - о 2:1 с Шотландией

Лига наций УЕФА

Доволен победой, но не игрой

"Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть". Далич - о 2:1 с Шотландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Хорватии победила сборную Шотландии со счётом 2:1.

Читайте такжеЛига наций. Хорватия - Шотландия 2:1. Видео голов и обзор матча

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу национальной команды:

"Я доволен победой, но не совсем доволен игрой. Главное – это три очка, и мы их взяли. Нам не хватало напористости и боеспособности, мы словно сдерживали себя. Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть – мобильную, боевую и компактную". В конце концов, мы победили, и это главное, но качество игры нужно улучшать".

Напомним, что после третьего тура в Лиге Наций сборная Хорватии занимает второе место в турнирной таблице А1. У них в активе 6 баллов.

По теме
yellow-arrow
Роналду и представитель Германии – лучшие бомбардиры Лиги наций после трех туров
yellow-arrow
Финляндия – Англия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
С трудом передвигался. У Ямаля проблемы с левой ногой
Хорватия Шотландия Лига Наций Златко Далич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости