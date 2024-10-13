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"Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть". Далич - о 2:1 с Шотландией
Доволен победой, но не игрой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Хорватии победила сборную Шотландии со счётом 2:1.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу национальной команды:
"Я доволен победой, но не совсем доволен игрой. Главное – это три очка, и мы их взяли. Нам не хватало напористости и боеспособности, мы словно сдерживали себя. Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть – мобильную, боевую и компактную". В конце концов, мы победили, и это главное, но качество игры нужно улучшать".
Напомним, что после третьего тура в Лиге Наций сборная Хорватии занимает второе место в турнирной таблице А1. У них в активе 6 баллов.
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