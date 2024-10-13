"Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть". Далич - о 2:1 с Шотландией

Вчера сборная Хорватии победила сборную Шотландии со счётом 2:1.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу национальной команды:

"Я доволен победой, но не совсем доволен игрой. Главное – это три очка, и мы их взяли. Нам не хватало напористости и боеспособности, мы словно сдерживали себя. Это была не та Хорватия, которую мы привыкли видеть – мобильную, боевую и компактную". В конце концов, мы победили, и это главное, но качество игры нужно улучшать".