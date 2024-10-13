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Тренер Португалии: Я очень доволен, потому что мы контролировали игру против Польши

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Удалось сдержать Левандовского

Тренер Португалии: Я очень доволен, потому что мы контролировали игру против Польши

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу своих подопечных в матче против Польши.

“Мы очень упорно работали последние несколько дней, готовя разные решения для этой игры, и мы смогли продемонстрировать это на поле. Я очень доволен, потому что мы контролировали эту игру.

Кроме того, я доволен тем, как Ренату Вейга и Рубен Диаш сыграли против одного из лучших игроков мира (Роберта Левандовского – прим.). Мы сыграли отлично и новые игроки показали, что могут нам помочь”, – сказал Мартинес.

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Португалия одержала третью победу подряд в групповом этапе Лиге наций. Пока она с девятью очками возглавляет свою группу.

Следующий матч подопечные Мартинеса проведут против Шотландии 15 октября в гостях.

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Португалия Польша Роберто Мартинес
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Максим Кучер
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