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Тренер Португалии: Я очень доволен, потому что мы контролировали игру против Польши
Удалось сдержать Левандовского
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу своих подопечных в матче против Польши.
“Мы очень упорно работали последние несколько дней, готовя разные решения для этой игры, и мы смогли продемонстрировать это на поле. Я очень доволен, потому что мы контролировали эту игру.
Кроме того, я доволен тем, как Ренату Вейга и Рубен Диаш сыграли против одного из лучших игроков мира (Роберта Левандовского – прим.). Мы сыграли отлично и новые игроки показали, что могут нам помочь”, – сказал Мартинес.
Португалия одержала третью победу подряд в групповом этапе Лиге наций. Пока она с девятью очками возглавляет свою группу.
Следующий матч подопечные Мартинеса проведут против Шотландии 15 октября в гостях.
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