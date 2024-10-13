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Тренер сборной Англии рассказал о травме Саки
Не хотел рисковать игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Англии Ли Карсли сказал, что у нападающего сборной и "Арсенала" Букайо Саки не серьёзная травма и он готов был бы сыграть с Финляндией.
Букайо был бы близок [к игре], но было бы несправедливо рисковать им. Он позитивный человек, и я ожидаю, что с ним все будет в порядке, - сказал Карсли.
Букайо Сака ушёл с поля на 52 минуте в матче против сборной Греции из-за травмы. Представители "Арсенала" забрали игрока в клуб, а с заявки сборной на матч со сборной Финляндии его исключили.
Сборная Англии сыграет со сборной Финляндии 13 октября.
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