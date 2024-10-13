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Тренер сборной Англии рассказал о травме Саки

Лига наций УЕФА
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Не хотел рисковать игроком

Тренер сборной Англии рассказал о травме Саки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер сборной Англии Ли Карсли сказал, что у нападающего сборной и "Арсенала" Букайо Саки не серьёзная травма и он готов был бы сыграть с Финляндией.

Букайо был бы близок [к игре], но было бы несправедливо рисковать им. Он позитивный человек, и я ожидаю, что с ним все будет в порядке, - сказал Карсли.

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Букайо Сака ушёл с поля на 52 минуте в матче против сборной Греции из-за травмы. Представители "Арсенала" забрали игрока в клуб, а с заявки сборной на матч со сборной Финляндии его исключили.

Сборная Англии сыграет со сборной Финляндии 13 октября.

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Национальная сборная Англии Букайо Сака Арсенал
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Источник:
John Cross
Опубликовал: Владислав Прийменко
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