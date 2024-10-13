Сергей Ковалец: Наша сборная должна быть более агрессивной

Украинский тренер Сергей Ковалец поделился своим прогнозом по дальнейшему развитию событий в группе В1 после получения трех очков в игре с грузинами.

"Все зависит от самих футболистов. Задача, которая стоит перед Сергеем Ребровым и его тренерским штабом – выход на чемпионат мира 2026 года. Глава УАФ Андрей Шевченко также считает, что именно так должно быть - Ребров должен доработать контракт. У нас очень хорошая национальная команда, которая имеет квалифицированных игроков. Большинство из них играет в европейских топ-чемпионатах, где показали свой высокий уровень и на хорошем счету. Однако наша сборная должна быть более агрессивной. Следующий поединок с Чехией, который состоится в понедельник, 14 октября, должен показать, куда мы движемся – к победе и стабильности или будем продолжать топтаться на месте. Победа над Грузией должна снять напряжение и дать уверенность нашим футболистам. Если три следующих матча Украина выиграет, то может занять первое место в группе и выйти в Лигу А", — сказал Ковалец.