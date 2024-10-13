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Греция – Ирландия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Начало в 19:00

Греция – Ирландия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 19:00 начнется матч сборной Греции против сборной Ирландии. "Ребята в зеленом" попытаются противостоять грекам, которые на выезде победили Англию со счетом 2:1. Сборная Ирландии несмотря на проигрыши в двух предыдущих турах Лиги Наций находится в психологическом подъеме после победы над Финляндией со счетом 2:1.

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Лига Наций. Группа В2
Греция – Ирландия
13 октября, 19:00.
Прямая трансляция: MEGOGO

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