Лига наций УЕФА
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Греция – Ирландия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Начало в 19:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 19:00 начнется матч сборной Греции против сборной Ирландии. "Ребята в зеленом" попытаются противостоять грекам, которые на выезде победили Англию со счетом 2:1. Сборная Ирландии несмотря на проигрыши в двух предыдущих турах Лиги Наций находится в психологическом подъеме после победы над Финляндией со счетом 2:1.
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Лига Наций. Группа В2
Греция – Ирландия
13 октября, 19:00.
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Греция - ИрландияСмотреть трансляцию
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