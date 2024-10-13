Состояние Ямаля улучшилось после дискомфорта

По сообщениям Фабрицио Романо, игрок сборной Испании и "Барселоны" чувствует себя лучше после дискомфорта.

Ламин Ямал чувствует себя лучше после вчерашнего дискомфорта. Не ожидается, что это будет серьезная проблема или травма, - написал Романо.

По информации Mundo Deportivo, Ямаль почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии левой ноги на 92-й минуте матча против сборной Дании, что не связано ни с одним полученным ударом.

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Сборная Испании минимально переиграла сборную Дании благодаря голу игрока "Реал Сосьедада" Мартина Субименди.