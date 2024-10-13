Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

Статистический портал WhoScored оценил футболистов и обнародовал символическую команду 3-го тура Лиги Наций.

По имеющейся информации, в состав попал игрок сборной Украины, центральный защитник Максим Таловеров. Портал оценил действия украинца в 7.32.

???????? UEFA Nations League B - Team of the Round pic.twitter.com/cFezJNvHs8 — WhoScored.com (@WhoScored) October 13, 2024

Напомним, после матча Украина - Грузия, 1:0, тот же портал поставил Мудрику 8.3 балла за работу на поле, но в символическую команду вингер не попал.