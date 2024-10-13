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Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик, а Максим Таловеров
Фото: УАФ
Статистический портал WhoScored оценил футболистов и обнародовал символическую команду 3-го тура Лиги Наций.
По имеющейся информации, в состав попал игрок сборной Украины, центральный защитник Максим Таловеров. Портал оценил действия украинца в 7.32.
???????? UEFA Nations League B - Team of the Round pic.twitter.com/cFezJNvHs8— WhoScored.com (@WhoScored) October 13, 2024
Напомним, после матча Украина - Грузия, 1:0, тот же портал поставил Мудрику 8.3 балла за работу на поле, но в символическую команду вингер не попал.
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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