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Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

Лига наций УЕФА

Не Мудрик, а Максим Таловеров

Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций

Фото: УАФ

Новина українською

Статистический портал WhoScored оценил футболистов и обнародовал символическую команду 3-го тура Лиги Наций.

По имеющейся информации, в состав попал игрок сборной Украины, центральный защитник Максим Таловеров. Портал оценил действия украинца в 7.32.

Напомним, после матча Украина - Грузия, 1:0, тот же портал поставил Мудрику 8.3 балла за работу на поле, но в символическую команду вингер не попал.

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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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