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Австрия - Норвегия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Команда Рангника может взять реванш

Австрия - Норвегия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Норвегия ударно стартовала в Дивизионе B Лиги наций: набрала семь очков в трех встречах. Теперь именно она лидирует в группе. В том числе она победила Австрию в домашнем поединке. Результативный удар Голанда на 80-й минуте стал решающим (2:1).

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Сегодня австрийцы могут взять реванш. Подопечные Рангника в предыдущем матче не заметили Казахстан и забили четыре безответных гола. Сегодня соперник посерьезнее.

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Лига наций, четвертый тур

Дивизион B, группа 3

13 октября, 21:45. Линц

Австрия - Норвегия

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