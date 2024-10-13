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Австрия - Норвегия: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Команда Рангника может взять реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвегия ударно стартовала в Дивизионе B Лиги наций: набрала семь очков в трех встречах. Теперь именно она лидирует в группе. В том числе она победила Австрию в домашнем поединке. Результативный удар Голанда на 80-й минуте стал решающим (2:1).
Сегодня австрийцы могут взять реванш. Подопечные Рангника в предыдущем матче не заметили Казахстан и забили четыре безответных гола. Сегодня соперник посерьезнее.
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Лига наций, четвертый тур
Дивизион B, группа 3
13 октября, 21:45. Линц
Австрия - Норвегия
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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