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Лига Наций. Безвыигрышная серия сборной Казахстана продолжается. Результат матча Казахстан – Словения
Сборная Казахстана в официальных матчах не выигрывает почти год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
8 матчей подряд сборная Казахстана не может победить. Последний раз сборная побеждала в ноябре 2023 года в квалификации Евро в матче против Сан-Марино.
В первом тайме Казахстан нанёс два удара в створ и получил две жёлтые карточки. Словения больше владела мячом и трижды ударила по воротам хозяев. Но на перерыв команды ушли без голов.
Во втором тайме Словения открыла счёт. Забил Ян Млакар. После хозяева и гости стали пользоваться заменами. Больше голов в матче не было.
Казахстан занимает 4 место в таблице с 1 набранным очком. Словения за 4 игры набрала 7 очков и сейчас располагается на 2 позиции.
Лига Наций. 4 тур. Группа B4
Казахстан 0 – 1 Словения
Голы: Ян Млакар (57)
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