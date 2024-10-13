Лига Наций. Безвыигрышная серия сборной Казахстана продолжается. Результат матча Казахстан – Словения

8 матчей подряд сборная Казахстана не может победить. Последний раз сборная побеждала в ноябре 2023 года в квалификации Евро в матче против Сан-Марино.

В первом тайме Казахстан нанёс два удара в створ и получил две жёлтые карточки. Словения больше владела мячом и трижды ударила по воротам хозяев. Но на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме Словения открыла счёт. Забил Ян Млакар. После хозяева и гости стали пользоваться заменами. Больше голов в матче не было.

Казахстан занимает 4 место в таблице с 1 набранным очком. Словения за 4 игры набрала 7 очков и сейчас располагается на 2 позиции.

Лига Наций. 4 тур. Группа B4

Казахстан 0 – 1 Словения

Голы: Ян Млакар (57)