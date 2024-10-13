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Лига Наций. Безвыигрышная серия сборной Казахстана продолжается. Результат матча Казахстан – Словения

Лига наций УЕФА
Обновлено

Сборная Казахстана в официальных матчах не выигрывает почти год

Лига Наций. Безвыигрышная серия сборной Казахстана продолжается. Результат матча Казахстан – Словения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

8 матчей подряд сборная Казахстана не может победить. Последний раз сборная побеждала в ноябре 2023 года в квалификации Евро в матче против Сан-Марино.

В первом тайме Казахстан нанёс два удара в створ и получил две жёлтые карточки. Словения больше владела мячом и трижды ударила по воротам хозяев. Но на перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме Словения открыла счёт. Забил Ян Млакар. После хозяева и гости стали пользоваться заменами. Больше голов в матче не было.

Казахстан занимает 4 место в таблице с 1 набранным очком. Словения за 4 игры набрала 7 очков и сейчас располагается на 2 позиции.

Лига Наций. 4 тур. Группа B4

Казахстан 0 – 1 Словения

Голы: Ян Млакар (57)

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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