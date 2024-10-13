Грузия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч конкурентов Украины в Лиге наций

Продолжается борьба в Лиге наций. В частности, продолжается она и в Дивизионе В в группе 1, где соревнуется Украина. Подопечные Сергей Реброва в четвертом туре сыграют против Чехии, тогда как конкуренты Украины Грузия и Албания сыграют между собой.

Матч состоится в понедельник, 14-го октября 2024-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию поединка можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Грузія - Албанія Смотреть трансляцию

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