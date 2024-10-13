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Грузия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч конкурентов Украины в Лиге наций

Лига наций УЕФА

Грузия - Албания: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Грузия - Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE матч конкурентов Украины в Лиге наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается борьба в Лиге наций. В частности, продолжается она и в Дивизионе В в группе 1, где соревнуется Украина. Подопечные Сергей Реброва в четвертом туре сыграют против Чехии, тогда как конкуренты Украины Грузия и Албания сыграют между собой.

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Матч состоится в понедельник, 14-го октября 2024-го года, в 19:00. Прямую онлайн видеотрансляцию поединка можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO – канал MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Грузія - Албанія
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за онлайн трансляцией в матч-центре UA-Футбол. Там будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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