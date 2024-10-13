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Казахстан всё ещё не может победить. Казахстан 0:1 Словения. Видео голов и обзор матча
Игроки сборной Казахстана уже 8 матчей не ощущают побед
GettyImages / Getty Images Europe
Сборная Словении минимально обыграла сборную Казахстана и сейчас располагается на втором месте с 7 очками. Казахстан с одним баллом замыкают таблицу.
Лига Наций. 4 тур. Группа B4
Казахстан 0 – 1 Словения
Голы: Ян Млакар (57)
Видеообзор матча
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Владислав Прийменко
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