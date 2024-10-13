Италия - Израиль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Израиль залетел в Дивизион А, но конкуренции там пока не выдерживает. Вряд ли можно рассчитывать на то, что Израиль выйдет в плей-офф, однако хотя бы попытка испортить жизнь фаворитам от этой сборной точно будет.

Италия – грозная по именам, но такая ли зрелая на футбольном поле? Узнаем в течение матча, который состоится в понедельник, 14-го октября 2024-го года, в 21:45.

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