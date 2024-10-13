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Германия - Нидерланды. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наци
Германия - Нидерланды: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.10.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lars Baron
Очень громкий по вывеске матч, одна из лучших вывесок октябрьского окна сборных. Германия против Нидерландов – это одна из разновидностей европейской классики.
Игра состоится в рамках группы 3 Дивизиона А Лиги наций. Германия занимает первую строчку в турнирной таблице с семью очками, Нидерланды идут следом, имея на два пункта меньше. Вот в этом еще одна изюминка этой игры – борьба за лидерство.
Матч четвертого тура Лиги наций состоится в понедельник, 14-го октября 2024-го года, в 21:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в матч-центре UA-Футбол – там состоится текстовая онлайн трансляция.
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