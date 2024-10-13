Лига Наций. Финляндия – Англия 1:3. Результат есть, но и вопросы к трем львам также

Пока Футбольная Федерация Англии продолжает активные поиски нового постоянного наставника сборной, командой с горем пополам и без особого желания руководит Ли Карсли. После пощечины от Греции, которая сильно наказала "трех львов" за невероятно атакующий стартовый состав, в котором не было баланса, главный тренер сделал выводы и в Хельсинки выпустил куда более сбалансированный центр с Райсом и Энджелом Гомесом. Напомню, что в прошлой игре пару с Райсом составлял Коул Палмер.

Снова в состав вернулись Грилиш и Кейн, которые пропустили прошлую встречу из-за повреждений. Казалось, что все готово для того, чтобы спокойно победить на выезде Финляндию и возвращаться домой в хорошем настроении, но нет. В первом тайме, да и на протяжении большей части второй половины инициатива по опасным моментам была именно у хозяев поля. Да, команда Карсли владела мячом, однако недостаточно эффективно и большинство их попыток атаковать перегрызались еще перед штрафной площадкой.

Первый момент в игре был за финнами, там не хватило буквально точности Кескинену, хотя позиция у него была замечательная. Произошел тот момент после ошибки от Гомеса, который обрезался на своей половине поля. И можно было бы обрушиться критикой на футболиста, если бы не его гениальный пас на Джека Грилиша на 18-й минуте, когда вингер "Манчестер Сити" получил чистый выход один на один с вратарем и спокойно его реализовал. В той атаке все решил именно пас от Гомеса, так тонко он разрезал сразу опорную зону и оборону сборной Финляндии. Это был первый и единственный раз за игру, когда Финляндия так очевидно провалилась, они сразу же за это заплатили пропущенным голом.

И как-то на этом все от гостей, Кейн и компания остановились после забитого гола, как будто сознательно отдавая мяч сопернику с расчетом на контратаки. Вот только контратак было мало, а финны с круглым играть умеют. Еще до конца тайма несколько великолепных возможностей были упущены в основном после неточных ударов.

В начале второй половины встречи просто убийственный момент с расстрелом полупустых ворот с нескольких метров упустил Йенсен, мяч полетел выше ворот после его удара. В эти моменты хотелось спросить у Карсли: "А вам вообще есть дело до этой работы, сэр?" Кажется, что когда он говорил, что хочет вернуться к работе с молодежкой, то имел в виду здесь и сейчас. Ну не видно никаких попыток от Ли хоть как-то успокоить этот матч, а это можно было сделать, учитывая уровень команд и не то, чтобы очень активную игру от Финляндии, которая в медленном темпе умудрялась создавать остроту, в отличие от "трех львов".

И когда не получается ничего создавать с игры, на помощь приходят стандарты, особенно если в составе команды есть мастера исполнения. В Англии такой есть, Трент Александер-Арнолд прямым ударом со штрафного выполнил просто идеальный выстрел по воротам Градецки. Просто без шансов для вратаря, красиво и мастерски. Именно благодаря индивидуальному мастерству гости сегодня и вытащили результат.

В концовке, когда финны пошли в ва-банк и выпустили Антмана вместо защитника, гости наконец воспользовались появившимися в связи с этим зонами. Прошел очень легко по флангу Олли Уоткинс, прострелил в центр и Райс в касание переправил круглого в сетку ворот. И это все 3:0, хотя несколько минут назад англичане были в шаге от пропущенного гола и даже не одного.

Да, за несколько минут до финального свистка Хоскенен ударом головой после углового сократил отставание, но это стало всего лишь голом престижа. Финляндия могла забирать здесь по крайней мере ничейный результат, но разница в классе, она такая, жестокая вещь. Англия забирает три балла, но положение в группе зависит от того, как позже сыграют Греция и Ирландия.

Лига Наций. Лига В. Группа 2, четвертый тур

Стадион: "Олимпийский" (Хельсинки)

Главный судья: Гиорги Круашвили (Грузия)

Финляндия — Англия 1:3

Голы: Хосконен (87) — Грилиш (18), Александер-Арнолд (74), Райс (84)

Финляндия: Градецки — Алхо (Антман, 82), Хосконен, Иванов, Уронен — Камара, Шуллер (Валта, 63), Пелтола — Йенсен (Лод, 75), Каллман (Похьянпало, 63), Кескинен (Пукки, 75)

Англия: Хендерсон — Уокер, Стоунз, Гейи, Александер-Арнолд — Райс (Галлахер, 85), Гомес (Льюис, 80) — Палмер (Мадуэке, 69), Беллингем (Фоден, 80), Грилиш — Кейн (Уоткинс, 69)

Предупреждения: нет.